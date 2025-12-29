2000-2025 : les plus grandes découvertes scientifiques des 25 dernières années

L'énergie sombre pourrait ne pas être une constante

Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé que l'expansion de l'univers se déroulait à un rythme constant d'accélération, constante à laquelle ils ont donné le nom d'énergie sombre. Cependant, de nouveaux résultats issus de l'Initial Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) en Arizona, dont les recherches ont débuté en 2021, suggèrent que l'accélération de l'expansion de l'univers aurait en fait ralenti.

Aussi déroutante soit-elle, cette surprise suggère que l'énergie sombre serait une force en évolution, qui pourrait bien ne pas être constante du tout, mettant ainsi à mal l'une des hypothèses fondamentales du modèle standard de la cosmologie.

Nouvelles approches des troubles neurologiques

Selon les estimations, environ 50 millions de personnes à travers le monde souffrent de la maladie d'Alzheimer, un trouble neurologique qui provoque une perte de la mémoire, une confusion, des sautes d'humeur et d'autres symptômes qui affectent grandement la vie quotidienne. Une nouvelle classe de médicaments récemment approuvés par la FDA, appelés anti-amyloïdes, se montre particulièrement prometteuse pour traiter la maladie en ciblant et en supprimant les plaques amyloïdes dans le cerveau, ce qui permettrait de ralentir la progression de la maladie. Puisque ces médicaments ne sont accessibles que depuis quelques années, leur efficacité à long terme est toujours en cours d'évaluation.

En outre, après la découverte d'un lien entre le virus d'Epstein-Barr et la sclérose en plaques, les scientifiques font renaître l'espoir d'un meilleur traitement de la maladie auto-immune qui affaiblit progressivement la communication nerveuse entre le corps et le cerveau. Leurs résultats laissent même entrevoir la possibilité d'empêcher l'apparition de la maladie.

Un nouvel essai clinique est actuellement mené au Royaume-Uni pour évaluer cette hypothèse au travers d'un vaccin.

Découverte de potentielles biosignatures sur Mars, Vénus et des exoplanètes

La science est entrée dans une nouvelle ère de la recherche de vie extraterrestre avec la détection de plusieurs biosignatures potentielles au sein et au-delà de notre système solaire. En 2019, une équipe a signalé la présence de phosphine sur Vénus, dont la source pourrait être géologique ou biologique. L'année dernière, une équipe a également fait part d'une potentielle biosignature dans le ciel d'une exoplanète, mais les résultats de l'étude sont encore débattus à ce jour. De son côté, le rover Perseverance de la NASA a découvert des signes potentiels d'une ancienne vie microbienne sur Mars.

Aucune de ces découvertes ne doit être interprétée comme la preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre, et toutes les trois ont provoqué une certaine controverse, une réaction qui deviendra probablement la norme à mesure que les découvertes s'accumulent au fil des années. Cependant, même si ces résultats ne permettent pas de tirer des conclusions définitives, ils démontrent que la quête de vie extraterrestre commence à s'ancrer dans un ensemble grandissant de données empiriques, au-delà de la théorie ou de la simple spéculation.

Que vont apporter les 25 prochaines années ?

Comment ne pas conclure en se demandant quels progrès scientifiques vont nous livrer les 25 prochaines années ? Quel impact les nouvelles technologies, comme l'IA, l'énergie verte ou encore l'informatique quantique, auront-elles eu sur nos vies en 2050 ?

Personne ne le sait, mais Doudna a une petite idée de l'approche à adopter.

« Ce qui me frappe le plus pour ces 25 dernières années, c'est le nombre d'avancées que l'on doit à la recherche fondamentale, à ces projets lancés malgré l'absence d'une application pratique immédiate », déclare-t-elle. « CRISPR en est le parfait exemple : avec mes collaborateurs, nous étudions les mécanismes de défense des bactéries contre les virus et ce travail guidé par la simple curiosité a conduit à l'invention d'une technologie qui transforme actuellement la médecine, l'agriculture et pourrait même être utile dans la lutte contre le changement climatique. »