Six découvertes scientifiques qui ont marqué l'année 2024

LE CERVEAU D’UNE MOUCHE ENTIÈREMENT CARTOGRAPHIÉ

Vous ne pensez probablement pas très souvent aux mouches du vinaigre, et pourtant, pour de nombreux scientifiques, ces petits insectes parfois agaçants constitueraient l’une des espèces les plus importantes de la planète. Le cerveau de Drosophila melanogaster est certes minuscule, mais il exécute un bon nombre de processus neurologiques de base identiques à ceux que nous observons chez les humains, que ce soit lorsque l’insecte est à la recherche de nourriture ou lorsqu’il interagit avec d’autres membres de son espèce. Par conséquent, son minuscule cerveau pourrait bien nous renseigner sur tous les types de cerveau, y compris le nôtre.

En octobre, le cerveau d’une mouche du vinaigre adulte, avec ses 50 millions de synapses reliant environ 140 000 neurones, a été entièrement cartographié pour la première fois.

Quel que soit l’organisme qu’elle cherche à représenter, la méthode de la cartographie cérébrale s’avère aussi difficile que prometteuse.

À quoi ressemble une bonne ou une mauvaise connexion entre des cellules cérébrales ? Comment la navigation en 3D est-elle intégrée dans le cerveau ? D’où vient le comportement ? Que sont réellement les pensées et les souvenirs ? Bien que le cerveau de la mouche du vinaigre soit beaucoup moins complexe que celui de l’être humain, cette carte devrait aider les neuroscientifiques à comprendre ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes.

LA LIMITE DE 1,5 °C DE RÉCHAUFFEMENT DEVRAIT ÊTRE ATTEINTE

D’une certaine manière, cette nouvelle n’a rien de surprenant : les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde n’ont pas réduit leur impact, et la planète a continué à se réchauffer à un rythme effréné, entraînant toutes sortes d’événements climatiques extrêmes. Cependant, cette année, pour la toute première fois, il est extrêmement probable que les températures moyennes mondiales dépassent le seuil fatidique de + 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Bien que souvent cité, ce seuil est quelque peu arbitraire. En effet, si l’on omet les phénomènes météorologiques extrêmes et des bouleversements climatiques que nous subissons déjà aujourd’hui et qui continueront de s’aggraver, la Terre ne sera pas soudainement frappée par de graves catastrophes à la seconde où nous franchirons les 1,5 °C de réchauffement. Pourtant, cette limite reste très importante et n’a pas été fixée sans raison.

Lors de l’Accord de Paris, près de 200 pays se sont mis d’accord pour maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, mais idéalement, ils voulaient la maintenir en dessous de 1,5 °C. Pourquoi ? Car, plus la planète se réchauffe, plus les effets néfastes du changement climatique seront dramatiques. Chaque augmentation de 0,1 °C augmente ainsi drastiquement le risque de tempêtes plus violentes, de vagues de chaleur plus longues, d’inondations catastrophiques, etc.

Le seuil de + 1,5 °C était un objectif ambitieux. En le franchissant, nous faisons une découverte effrayante, mais essentielle. La sonnette d’alarme n’a jamais retenti aussi fort : si des mesures adaptées ne sont pas prises rapidement pour inverser, ou au moins arrêter cette hausse des températures, notre avenir sera de plus en plus marqué par les conséquences dramatiques du changement climatique.

LES HUMAINS CONNAISSENT DES « POUSSÉES DE VIEILLISSEMENT »

C’est une expérience des plus ordinaires : un beau jour, on se réveille, on se baisse pour faire ses lacets, et soudainement, on sent une douleur lancinante dans le bas du dos… et on se sent beaucoup plus vieux que la veille.

Il est toujours vrai d’affirmer que le corps humain vieillit un peu chaque jour, mais curieusement, des scientifiques ont découvert cette année que nous connaissions également deux « coups de vieux » significatifs au cours de notre vie : l’un à 44 ans, et l’autre à 60 ans.

En se basant sur toutes sortes d’échantillons biologiques fournis par 108 participants, les chercheurs ont suivi l’évolution de divers biomarqueurs à différents âges de la vie. Pour des raisons qui échappent aux scientifiques, les femmes comme les hommes semblent connaître une transformation majeure au milieu de la quarantaine : soudainement, le corps ne traite plus les maladies cardiovasculaires et ne décompose plus des substances telles que l’alcool, les graisses et la caféine de la même façon. Puis, à l’arrivée de la soixantaine, l’organisme subit encore d’autres changements, notamment dans la régulation du système immunitaire et dans le métabolisme des glucides.