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Les tempêtes peuvent être responsables des attaques de requins sur l'Homme

En charriant les sédiments des fonds marins, la vision des requins se trouble et peut les amener à confondre l'Homme avec une de ses proies habituelles.

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