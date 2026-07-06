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Floride : des plongeurs observent des requins-citrons

Ce requin doit son nom à son teint jaunâtre. Les observateurs se retrouvent encerclés et bousculés par les squales.

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