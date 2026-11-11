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Pourquoi les tortues marines ont-elles disparu au large de l'Australie ?

Bien qu'elles soient protégées par des lois, le nombre de tortues marines continue de décliner. Les spécialistes pensent qu'elles restent sujettes au braconnage.

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