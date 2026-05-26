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Burlington : une ville souterraine construire à quelques mètres des ruines de Stonehenge

Des décennies de construction secrète furent nécessaires pour bâtir ces galeries, utilisées comme abri de guerre et d'entrepôt à munitions en vue d'une potentielle attaque nucléaire pendant la Guerre Froide.

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