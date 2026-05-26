Burlington : une ville souterraine construire à quelques mètres des ruines de Stonehenge
Des décennies de construction secrète furent nécessaires pour bâtir ces galeries, utilisées comme abri de guerre et d'entrepôt à munitions en vue d'une potentielle attaque nucléaire pendant la Guerre Froide.
En 2020, un tunnel à quatre voies de 3 kilomètres de long a été proposé pour contourner Stonehenge et faciliter la circulation sur une autoroute étroite située à proximité, ce qui a suscité des protestations et les critiques des archéologues. Pour l'instant, le projet est en suspens après une décision de la Haute Cour britannique l'année dernière.
Le solstice d'été est l'une des périodes les plus appréciées pour visiter Stonehenge.
La lumière du soleil brille derrière un trilithe, un ensemble de deux grandes pierres verticales coiffées d'une pierre plus petite posée à l'horizontale. Le cercle de pierres de Stonehenge compte cinq trilithes, dont trois sont encore complets.
Stonehenge a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986, avec Avebury, le plus grand cercle de pierres préhistorique du monde, et d'autres sites néolithiques de la région. Ici, des moutons paissent dans la plaine près d'un tumulus.
Les henges sont décrits comme des talus circulaires entourant un fossé interne. Stonehenge n'est pas un henge à proprement parler, car la position de son talus et de son fossé est inversée.
En 2014, des scientifiques ont annoncé que des techniques sophistiquées de cartographie souterraine avaient révélé un étonnant complexe de monuments anciens, de bâtiments et de tumulus qui avaient été cachés sous la zone de Stonehenge pendant des milliers d'années.
Environ 64 crémations ont été découvertes à Stonehenge, et jusqu'à 150 personnes pourraient y avoir été enterrées, ce qui en fait le plus grand cimetière de la fin du Néolithique dans les îles britanniques.