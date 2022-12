En 2023, laissez place à l'émerveillement avec ces cinq voyages à faire en famille

En 2023, Manchester, la ville du célèbre club de football Manchester United, lance un certain nombre d’attractions qui contribuent à relancer son économie à la suite de la pandémie. La pièce maîtresse de cette année est le lancement estival de Factory International en plein centre-ville, un nouvel espace culturel d’une valeur de plus de 210 millions d’euros, conçu par le cabinet d’architectes de Rem Koolhaas. Nommée en partie d’après le label local qui a rendu célèbres les groupes Joy Division et New Order, la Factory deviendra le siège permanent du Manchester International Festival. Ce festival bisannuel présente le meilleur du théâtre, des performances et de la musique, et ce pour tous les âges.

Cette année marque également la réouverture du Manchester Museum, qui présente de nouvelles galeries consacrées à la culture chinoise, sud-asiatique et asiatique britannique, ainsi qu’une Belonging Gallery ouverte à toute la famille, qui illustre les liens qui permettent aux humains, aux plantes et aux animaux de prospérer tous ensemble. Le nouveau « sky park » du National Trust sur le viaduc de Castlefield, un pont ferroviaire piétonnier de l’époque victorienne, est également en cours d’installation.

S’il peut être difficile d’obtenir des billets pour un match de Manchester United à Old Trafford, le stade légendaire de l’équipe, les fans peuvent toutefois visiter le musée de Manchester United, non loin de là, qui expose des souvenirs et propose une visite du stade lui-même.

Trinité-et-Tobago

Participez à la conservation des tortues de mer tout en les observant