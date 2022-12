En 2023, reconnectez-vous avec la nature en découvrant ces cinq destinations sous-estimées

Le Botswana, pays d’Afrique australe, continue de faire face à une série de menaces. Du braconnage au surtourisme, ces dernières pèsent sur ses vastes parcs nationaux et réserves naturelles, riches en faune sauvage. De nouveaux efforts de lutte contre le braconnage, comme le volontourisme et la sensibilisation des communautés contribuent cependant à atténuer cette pression.

Dans le Tuli Block, une région sauvage située à la frontière orientale du Botswana et qui abrite des léopards, des hyènes brunes et tachetées et une importante population d’éléphants, les gardes forestiers s'attèlent à installer des technologies de pointe dans la réserve de chasse de Central Tuli, qui s’étend sur près de 700 kilomètres carrés. L’organisation néerlandaise Smart Parks a mis au point des capteurs à faible puissance permettant de transmettre des données radio à une station centrale, et d’ainsi alerter les gardes forestiers de la présence de braconniers et de leurs véhicules, et même de suivre les mouvements des animaux eux-mêmes.

Le Botswana reçoit également une nouvelle génération de visiteurs. « Depuis le COVID, les voyageurs milléniaux portent davantage d’intérêt et d’importance aux relations humaines profondes », explique Koketso « Koki » Mookodi, exploratrice National Geographic. « Attendez-vous à voir davantage de visites guidées liées à l’artisanat régional, et de séjours chez l’habitant dans les villages. »

Mookodi, directrice générale du Wild Bird Trust au Botswana, est en train de mettre en place un programme éducatif dans dix villages reculés de la partie orientale du delta de l’Okavango. Appelé Educator Expeditions, ce programme emmène les enseignants des villages en safari dans le delta et leur montre comment intégrer l’environnement et la culture locale dans leurs cours. « C’est l’occasion d’utiliser la nature comme un tableau noir de salle de classe », explique Mookodi, qui espère étendre le programme à des éducatrices et éducateurs étrangers désireux de travailler bénévolement à leurs côtés.

Les voyageurs peuvent s’inscrire à des cours de courte durée au camp Kwapa de l’African Guide Academy, un quartier général et une école de formation de guides. Sont par exemple proposés des cours d’une semaine sur le pistage des empreintes d’animaux et les techniques de survie dans le bush, et un cours de 28 jours de guidage dans la nature, qui permet aux participants d’acquérir une connaissance approfondie de la nature sauvage africaine.

