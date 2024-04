Guide de voyage : l'Amérique latine pour les personnes LGBTQ+

L’ARGENTINE

L’Argentine compte parmi les nations les plus avancées du monde en matière de droits des personnes LGBTQ+. Le pays a adopté une loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe en 2010, soit trois ans avant la France. Parsemée d’architecture française marquée par le style Beaux-Arts, sa capitale, Buenos Aires, devrait constituer le point de départ de toute aventure argentine. Les visiteurs pourront y explorer des centaines de librairies, dont la plus célèbre, El Ateneo Grand Splendid, construite dans un ancien théâtre, mais aussi y trouver des cafés, des musées et un somptueux opéra. N’hésitez pas à arpenter ses nombreuses rues, telles que l’immense et emblématique Avenida 9 de Julio.

Où passer ses soirées en Argentine ?

Buenos Aires renferme l’une des meilleures vies nocturnes LGBTQ+ du sous-continent. Les soirées ne commencent qu’après minuit et les rues restent animées jusqu’à bien après le lever du soleil. Le Club Amerika, dans le quartier d’Almagro, est la plus grande boîte de nuit de la ville ainsi qu’un lieu important des soirées queers. El Lugar Gay, un petit hôtel économique réservé aux hommes, est situé dans le quartier historique de San Telmo, connu pour son marché d’antiquités du dimanche et ses spectacles de tango.

Où découvrir la culture argentine ?

Bien que controversée en Argentine, Eva Perón, plus connue sous le nom d’Evita, l’ancienne première dame, reste l’une des figures les plus célèbres et charismatiques du pays. Le Museo Evita, situé au sein de l’élégant quartier de Palermo, explore le mythe, le mystère, la légende et la garde-robe de cette icône gay, incarnée à l’écran et sur scène par Madonna, Patti LuPone et Elaine Paige.

Que faire en famille en Argentine ?

La capitale argentine offre un large éventail d’activités pour les familles queers ; vous pouvez par exemple aller observer les célèbres « dames aux chats » qui s’occupent des nombreux félins du cimetière de Recoleta, ou visiter le Museo de los Niños, dans le quartier d’Abasto, qui propose des activités scientifiques éducatives pour les enfants. La Patagonie argentine est une excellente option pour s’essayer au ski ou à la randonnée à Bariloche. Les amateurs de vins, quant à eux, apprécieront Mendoza, une importante région viticole spécialisée dans l’utilisation du Malbec, une variété de cépage.

Comment s’y rendre ?