En 2023, découvrez des trésors d'histoire et de culture à travers cinq destinations marquantes

Si tous les chemins mènent à Rome, dans le cas de cette ancienne autoroute construite il y a 2 300 ans, l’affirmation est plus littérale. S’étendant sur 580 kilomètres, du cœur de la capitale italienne jusqu’à la ville portuaire de Brindisi sur la côte Adriatique, dans le sud de l’Italie, la Via Appia (surnommée Regina Viarum, la Reine des Routes) a été foulée par des citoyens ordinaires, des soldats et des célébrités, du poète latin Horace à l’empereur Commode.

Négligée après la chute de Rome, mais jamais oubliée, la route est actuellement l’objet d’une renaissance. En effet, le gouvernement italien cherche à retracer, découvrir et restaurer les anciens pavés, et ce afin de transformer l’Appia en une route praticable pour les voyageurs et voyageuses d’aujourd’hui. L’objectif est d’offrir un pèlerinage à travers l’histoire italienne, avec des arrêts dans des villages pittoresques et des sites archéologiques, et des hébergements prévus pour la nuit à la fin de chaque journée de voyage.

En attendant, selon Nina Strochlic, rédactrice pour National Geographic qui a récemment parcouru l’Appia, les voyageurs devraient pleinement profiter de la cuisine italienne moderne. Un conseil : « Dans la région des Pouilles au sud du pays, rendez-vous dans la boulangerie la plus proche pour trouver du rustico, une pâte au beurre farcie de béchamel, de mozzarella et de tomates. »

Busan, en Corée du Sud

La deuxième ville de Corée du Sud ravira les amateurs de cinéma et de K-pop