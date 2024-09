Espagne : tout ce qu'il faut savoir avant de visiter le pays

Les villes : commencez par le quartier central de Sol à Madrid et explorez les nombreux magasins, restaurants et bars de la capitale, et ne manquez pas les lieux les plus emblématiques, comme le Palais royal et la vaste Plaza Mayor. Séville possède ses propres magnifiques versions d’une place et d’un palais : la Plaza de España et l’Alcázar de Séville. Goûtez aux frutas de Aragón à Saragosse, qui constitue l’un des berceaux du chocolat européen. L’architecture d’Antoni Gaudí, dont la Sagrada Familia, une basilique construite il y a 144 ans, et des marchés et des halles gastronomiques comme La Boquería, comptent parmi les lieux les plus attrayants de Barcelone.