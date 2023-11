Découvrez nos meilleures photographies d’animaux sauvages de l’année 2023

Inspiré par la curiosité de sa fille, le photographe Eduard Florin Niga a entrepris de documenter le monde minuscule et fascinant des fourmis. Ces petits insectes qui, selon les archives fossiles, existent depuis pas moins de 168 millions d'années, comptent parmi les animaux les plus abondants et les plus prospères de notre planète, comme le montre cette fourmi de l'espèce Dorylus mayri photographiée en Afrique de l'Ouest.