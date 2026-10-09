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Ce jeune faisan doré mâle affiche ses couleurs vives pour séduire une femelle durant la saison des amours

Pas encore rompu à l'exercice, il cherche à faire bonne impression en exhibant les plumes de sa collerette, mais la femelle qu'il convoite n'est pas convaincue. Un mâle plus expérimenté lui vole la vedette.

Publication 9 oct. 2026, 08:01 CEST

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