22 découvertes qui ont marqué l'année 2022

Chaque année, l'humanité gagne en savoir grâce au travail des chercheurs à travers le monde. Archéologues et paléontologues explorent les vestiges de notre passé, révélant des écosystèmes et des civilisations effacés par le temps. Alors que l'astronomie tente de percer les secrets des mondes qui nous entourent, la biologie et les sciences de la Terre lèvent le voile sur les mécanismes de notre propre planète et la vie qu'elle abrite. Pendant ce temps, les chercheurs en médecine étudient les complexités du corps humain et les maladies qui le menacent pour mettre au point de nouveaux instruments capables de protéger notre espèce.

Bien souvent, notre soif intarissable d'exploration et d'expérimentation donne lieu à des révélations inattendues et hors du commun. Voici une sélection des découvertes les plus remarquables de l'année.

Découverte de fossiles spectaculaires en Australie